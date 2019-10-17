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В Барнауле пройдут масштабные антитеррористические учения

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Барнаул
13:58 17 Октября 2019
общество, учения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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ФСБ проведет масштабные антитеррористические учения в Барнауле. Они запланированы на 17 октября. Силовики и спецтехника будут работать в трех районах города: Индустриальном, Ленинском и Центральном. Автомобилистам стоит быть готовым к тому, что их машины могут досматривать. Кроме того, на дорогах возможно ограничение движения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к проведению учения, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации», – отметили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Отметим, что учения будут проводиться в период с 10:00 до 17:00.

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