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В Барнауле выбирают лучшее территориальное общественное самоуправление

Главная Общество
Барнаул
09:05 18 Октября 2019
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Администрация Барнаула объявила прием заявок на конкурс лучших территориальных общественных самоуправлений. Призовой фонд - 400 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для участия необходимо предоставить в мэрию заявку и сведения о показателях деятельности ТОС с ноября прошлого года по октябрь нынешнего.

Жюри оценит работу организаций с населением, в том числе с социально незащищенными горожанами. Отметят проведение культурных и спортивных событий для досуга жителей микрорайонов, благоустройство. Отдельным плюсом станут новые методы и подходы к работе.

Заявки на участие принимаются с 18 октября до 15 ноября по адресу: пр. Ленина, 18, каб. 10а, отдел общественных связей комитета общественных связей и безопасности администрации города.

Фото: Владимир Харитонов / Google

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