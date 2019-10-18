В Барнауле выбирают лучшее территориальное общественное самоуправление

Администрация Барнаула объявила прием заявок на конкурс лучших территориальных общественных самоуправлений. Призовой фонд - 400 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для участия необходимо предоставить в мэрию заявку и сведения о показателях деятельности ТОС с ноября прошлого года по октябрь нынешнего.

Жюри оценит работу организаций с населением, в том числе с социально незащищенными горожанами. Отметят проведение культурных и спортивных событий для досуга жителей микрорайонов, благоустройство. Отдельным плюсом станут новые методы и подходы к работе.

Заявки на участие принимаются с 18 октября до 15 ноября по адресу: пр. Ленина, 18, каб. 10а, отдел общественных связей комитета общественных связей и безопасности администрации города.

Фото: Владимир Харитонов / Google