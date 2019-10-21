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Четверть населения Алтайского края привиты от гриппа

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Барнаул
11:33 21 Октября 2019
общество, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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К концу октября в Алтайском крае не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом. Об этом заявляют специалисты регионального Роспотребнадзора. Пока медики ставят пациентам лишь диагноз ОРВИ – таких больных зарегистрировано около 15, 5 тысяч. Более 70% простудившихся - дети в возрасте до 14 лет.

Вакцину против гриппа поставили 23% жителей региона – сделано 544,7 тысяч прививок.

«В рамках национального календаря профилактических прививок из федерального бюджета в край поступило 1,052 млн доз противогриппозной вакцины (85,2% от заявки). Всего осенью 2019 года в Алтайском крае планируется привить 1,215 млн человек, что позволит обезопасить 51,5% населения края», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в Роспотребнадзоре.

Медики напоминают, что прививка – лучший способ профилактики против гриппа.

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