Четверть населения Алтайского края привиты от гриппа

К концу октября в Алтайском крае не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом. Об этом заявляют специалисты регионального Роспотребнадзора. Пока медики ставят пациентам лишь диагноз ОРВИ – таких больных зарегистрировано около 15, 5 тысяч. Более 70% простудившихся - дети в возрасте до 14 лет.

Вакцину против гриппа поставили 23% жителей региона – сделано 544,7 тысяч прививок.

«В рамках национального календаря профилактических прививок из федерального бюджета в край поступило 1,052 млн доз противогриппозной вакцины (85,2% от заявки). Всего осенью 2019 года в Алтайском крае планируется привить 1,215 млн человек, что позволит обезопасить 51,5% населения края», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в Роспотребнадзоре.

Медики напоминают, что прививка – лучший способ профилактики против гриппа.