На месте барака в Барнауле построят современный спорткомплекс с бассейном

Градостроительный совет Барнаула одобрил эскиз будущего спорткомплекса, который появится на месте барака у Нового рынка по ул. Ленина. Заказчиком работ выступает Алтайский филиал финансового университета при правительстве России.

Спортобъект в основном будет предназначен для студентов и сотрудников вуза, но и обычные горожане смогут там заниматься в специально отведенные часы, заверили представители образовательного учреждения.

В спорткомплексе предусмотрен бассейн 16x18 метров, залы для баскетбола и волейбола с трибунами на 50 мест, а также учебные аудитории. Площадь объекта составит более 2 тысяч квадратных метров. Строительство начнут конце 2020-начале 2021 года. Деньги на эти цели уже выделены, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ИА «Амител».

Фото: Евгений Носенко, facebook.com