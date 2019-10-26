Алтайскому краю пообещали шторм

На выходные в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Синоптики заявили о резком ухудшении погоды. Аналогичную информацию дает и Управление по делам ГО и ЧС Барнаула. В частности, все выходные дни порывы ветра могут достигать 27 м/с. К этому добавятся осадки в виде дождя и мокрого снега.
«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, массовыми короткими замыканиями в частном секторе, обрушением слабозакрепленных конструкций», - заявили спасатели.
Свое предупреждение опубликовали и автоинспекторы.
«ГИБДД города Барнаула советует автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями», - заявили в ведомстве.