Алтайскому краю пообещали шторм

На выходные в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Синоптики заявили о резком ухудшении погоды. Аналогичную информацию дает и Управление по делам ГО и ЧС Барнаула. В частности, все выходные дни порывы ветра могут достигать 27 м/с. К этому добавятся осадки в виде дождя и мокрого снега.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, массовыми короткими замыканиями в частном секторе, обрушением слабозакрепленных конструкций», - заявили спасатели.

Свое предупреждение опубликовали и автоинспекторы.