Алтайский наукоград разгребает мусор

С сегодняшнего дня во втором по величине городе Алтайского края Бийске действует режим ЧС. Его введение было вызвано скоплением твердых коммунальных отходов (ТКО) и ухудшением в связи с этим санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Ввели режим ЧС, потому что с начала ноября ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе ввиду того, что накапливаются твердые коммунальные отходы на контейнерных площадках. Регоператор «Спецобслуживание – Центральное» это объясняет тем, что ему ограничили въезд на полигон», - рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии Бийска.

По словам собеседника информагентства, ограничение для регионального оператора в сфере обращения с ТКО вызвано его долгами перед полигоном. В мэрии предполагают решить проблему со скопившемся мусором на средства муниципального бюджета, а затем выставить счета ответственным за эту работу юрлицам.

Бийск имеет статус наукограда. Здесь проживает около 200 тыс. человек. ООО «Спецобслуживание – Центральное» является региональным оператором сразу в трех территориальных зонах Алтайского края – Бийской, Алейской и Заринской.

Сообщения о проблемах в реализации «мусорной» реформы периодически приходят из разных сибирских городов. Как правило, это связано с долгами регоператоров перед подрядчиками и полигонами. Например, как писали Sibnovosti.ru, в августе в Иркутске отказались вывозить мусор ООО «Петр и компания», ООО САХ и ООО «Иртранском». В сентябре о наличии такой проблемы в Горно-Алтайске заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Фото: официальный сайт Бийска