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Из алтайского Бийска начали вывозить мусор

Главная Общество
Барнаул
10:41 12 Ноября 2019
мусор, чс, оператор
Автор: Sibnovosti.ru
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Из наукограда Бийск в Алтайском крае вывезено две мусорных свалки из семи. Это примерно 40 т твердых коммунальных отходов (ТКО). Работы идут после объявления в городе режима ЧС из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Всего планируется очистить семь площадок, расположенных на пер. Дружный, Донской, ул. Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова. Вывезти весь объем скопившегося мусора планируется в течение трех рабочих дней – до среды включительно», - сообщил информагентству «Интерфакс-Сибирь» сотрудник пресс-центра правительства Алтайского края.

Как писали Sibnovosti.ru, режим ЧС был введен в Бийске в минувший понедельник. Это произошло после того, как полигон ТКО отказался принимать мусор от регионального оператора ООО «Спецобслуживание – Центральное» из-за долгов последнего.  Режим ЧС позволяет выделять средства на решение проблемы из муниципального бюджета.

По данным информагентства, до конца этой недели планируется провести проверку действий владельцев полигона, регоператора и муниципалитета с участием прокуратуры края.

Фото: официальный сайт Бийска

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