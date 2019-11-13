В алтайском городе судно на воздушной подушке заменит паром

В городе Камень-на-Оби Алтайского края для перевозки жителей через Обь с 15 ноября будет работать судно на воздушной подушке «Пегас-5». Оно заменит паромную переправу, которая не может быть использована в период ледостава, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Средства на покупку судна – 2,5 млн руб. – выделило краевое правительство. Как сообщил официальный сайт региона, горожане жаловались на разрыв транспортной связи между правым и левым берегом Оби в межсезонье – во время ледостава и весеннего половодья.

«Пегас-5» может принять на борт пять человек и позволяет добраться с одного берега на другой за несколько минут. Судно может быть отправлено в рейс, если ветер не сильнее 8-10 м/с, образование ледяных торосов не превышает 30 см, а температура воздуха выше минус 30 градусов Цельсия. По данным портала «Каменские известия», тариф на перевозку пассажиров еще не определен, поэтому она будет осуществляться за счет муниципалитета. Население города Камень-на-Оби превышает 40 тыс. человек.

Фото: официальный сайт правительства Алтайского края