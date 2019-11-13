Медицинскому кластеру в Барнауле рекомендовали вертолетную площадку

На территории медицинского кластера в Барнауле необходимо создать вертолетную площадку. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Глава российского правительства провел в столице Алтайского края совещание по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни их жителей. Медицинский кластер в Барнауле был упомянут в контексте развития санитарной авиации.

«…Взлетно-посадочной площадки, насколько я знаю, на территории этого медицинского кластера нет. И конечно, этим нужно заняться, потому что здесь без вертолетов не обойтись. Надо ситуацию проанализировать, надо посмотреть, где можно ускорить строительство этих площадок. Привязать их к медицинским учреждениям и, естественно, посмотреть на источники финансирования. Такое поручение я тоже дам», - процитировал Дмитрия Медведева официальный сайт региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года «Ростех» передал Национальной службе санитарной авиации первую партию специализированных воздушных судов - четыре вертолета «Ансат» и четыре вертолета Ми-8. К 2021 году «Ростех» планирует поставить НССА в общей сложности 104 «Ансата» и 46 Ми-8 в медицинской комплектации. По данным Дмитрия Медведева, с начала года санитарная авиация в РФ выполнила 6,5 тыс. вылетов, доставив в медицинские учреждения около 9 тыс. человек.

Медицинский кластер объединяет несколько медучреждений Барнаула. Оно сформирован на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница».

Фото: Антон Тушин/сайт госкорпорации «Ростех»