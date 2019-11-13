С мусорным коллапсом в Бийске справились за счет бюджета

В городе Бийске Алтайского края снят режим ЧС. Он был введен 11 ноября из-за скопившегося мусора и, как следствие, ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В Бийске сегодня, в 15:45, снят режим ЧС в связи с нормализацией санитарно-эпидемиологической обстановки… В рамках режима ЧС благодаря муниципальным контрактам предприятием ООО «Спецтранс» за три дня было вывезено более 60 т твердых коммунальных отходов с семи контейнерных площадок, которые превратились в свалки, в связи с уменьшением периодичности вывоза мусора регоператором», - проинформировала мэрия второго по численности населения города края.

Напомним, что причиной мусорного коллапса стали долги регионального оператора ООО «Спецобслуживание – Центральное». Ему ограничили въезд на мусорный полигон.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, городская администрация выставит счета регоператору и управляющим компаниям, на чьей территории находятся проблемные контейнерные площадки, поскольку мусор вывозили за счет бюджета города.

Ситуацию в Бийске упомянул сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который совершил рабочую поездку в Алтайский край. Он поручил минприроды РФ подготовить предложения по решению проблем с вывозом мусора в этом городе.