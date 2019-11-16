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Регионы Сибири предложили объединить в турпродукт

Главная Общество
Барнаул
12:33 16 Ноября 2019
общество, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в рамках заседания в Новосибирске совета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» предложил объединить регионы Сибири в единый туристический проект. 

«Создав единый комплексный туристский проект, учитывающий различные направления туризма, сервисы и особенности географии Сибирского федерального округа, мы сможем достичь значительного эффекта для экономики регионов за счет развития транспортной инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства, сферы услуг, строительства и так далее», — цитирует пресс-служба правительства главу региона. 

По словам Хорохордина, Сибирский округ занимает четверть площади всей России, на его территории находится множество объектов, привлекающих туристов со всего мира.

«Усиление межрегионального взаимодействия в этой отрасли поможет сделать настоящий рывок в развитии туризма», - считает Олег Хорохордин.

Для достижения цели губернатор предлагает объединить ресурсы регионов, сформировать приоритетные туристические территории, улучшить качество услуг, привлекая меры господдержки. Эти факторы, по мнению главы, позволят увеличить количество дней пребывания туриста в Сибири, а также приумножить доходы регионов. 

Фото: altai-republic.ru

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