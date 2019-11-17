«Алтайская зимовка» теперь праздник со вкусом

В Алтайском крае объявлена программа традиционного праздника «Алтайская зимовка». Его центром выбран туркомплекс «Бирюзовая Катунь», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Праздник открывает зимний туристический сезон в Алтайском крае. Мероприятия «Алтайской зимовки» пройдут с 30 ноября по 1 декабря. По данным официального сайта Алтайского края, в этом году «Алтайская зимовка» впервые станет площадкой фестиваля «Гастрономическая карта России».

«Помимо алтайских товаропроизводителей, традиционно участвующих в празднике, на площадке «Бирюзовой Катуни» впервые будут работать шесть фуд-траков. В них шеф-повара приготовят традиционные блюда региональной кухни. Их можно будет попробовать и купить», - рассказала сайту руководитель проекта «Алтайская зимовка» Елена Седых.

Отмечается, что участниками гастрономического фестиваля станут лучшие команды поваров региона.

Фото: официальный сайт Алтайского края