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Алтайский город спасают чрезвычайной ситуацией

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Барнаул
08:58 22 Ноября 2019
чс, теплоснабжение, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Алтайского края ввели с сегодняшнего дня режим ЧС в городе Яровое, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это решение вызван критической ситуацией, в которой оказалась система теплоснабжения муниципалитета с населением около 18 тыс. человек.

Соответствующее постановление алтайский губернатор Виктор Томенко подписал по итогам заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оно состоялось вчера вечером.

«Эксплуатировать ТЭЦ Ярового будет МУП ЯТЭК. Власти города должны проинформировать собственника станции - ООО «ТПК Ресурс» - о смене эксплуатирующей организации. Администрация Ярового также должна создать муниципальный резерв угля в размере не менее нормативного», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края по итогам заседания.

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды с ООО «ТПК Ресурс» эксплуатирует ООО «Яровская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). Начало отопительного сезона было сорвано.

«В настоящее время из-за отсутствия необходимых запасов угля и его низкого качества на ТЭЦ Ярового работает только один котел из трех. Завозимый собственником уголь имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах. Ситуация осложняется изношенностью оборудования ТЭЦ, которая является единственным источником тепла и горячей воды в Яровом. В результате этого температура в квартирах и социальных объектах города уже в течение нескольких суток ниже 18 градусов», - констатировали вчера в правительстве региона.

Финансировать мероприятия ЧС поручено региональному минфину.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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