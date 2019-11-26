Барнаулу не хватает парков и скверов

В Барнауле выявили острую нехватку парков и скверов. Зеленые насаждения вырубаются из-за масштабной застройки территорий. Такие выводы озвучили активисты ОНФ на дискуссии о проблемах сохранения зеленых зон Барнаула.

По данным барнаульского архитектора Андрея Атаджанова, территория парка имени Ленина была утрачена на 77%, парка 50-летия СССР – на 72%, парка «Юбилейный» - на 64%, парка «Изумрудный» - на 37%.

Общественники пришли к выводу, что 150 «квадратов» площади Барнаула остро нуждаются в структурном озеленении.

«В городе строятся новые кварталы и микрорайоны, но там вообще не предусмотрено никакой инфраструктуры для отдыха людей, озеленение отсутствует. Люди, запертые в бетонные джунгли, не могут реализовать свое право на благоприятную окружающую среду. Поэтому нужно не только сохранять существующие парки и скверы, но и создавать новые», - сказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков.

В рамках дискуссии также обсуждалось создание до конца 2019 года национального парка «Тогул». По данным общественников, процедура затянулась из-за Минприроды, ведомство призвали включиться в работу.