26 ноября
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Барнаулу не хватает парков и скверов

Главная Общество
Барнаул
13:12 26 Ноября 2019
общество, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Барнауле выявили острую нехватку парков и скверов. Зеленые насаждения вырубаются из-за масштабной застройки территорий. Такие выводы озвучили активисты ОНФ на дискуссии о проблемах сохранения зеленых зон Барнаула. 

По данным барнаульского архитектора Андрея Атаджанова, территория парка имени Ленина была утрачена на 77%, парка 50-летия СССР – на 72%, парка «Юбилейный» - на 64%, парка «Изумрудный» - на 37%. 

Общественники пришли к выводу, что 150 «квадратов» площади Барнаула остро нуждаются в структурном озеленении.

«В городе строятся новые кварталы и микрорайоны, но там вообще не предусмотрено никакой инфраструктуры для отдыха людей, озеленение отсутствует. Люди, запертые в бетонные джунгли, не могут реализовать свое право на благоприятную окружающую среду. Поэтому нужно не только сохранять существующие парки и скверы, но и создавать новые», - сказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков. 

В рамках дискуссии также обсуждалось создание до конца 2019 года национального парка «Тогул». По данным общественников, процедура затянулась из-за Минприроды, ведомство призвали включиться в работу. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Алтайский город спасают чрезвычайной ситуацией

Алтайский город спасают чрезвычайной ситуацией

22 Ноября 2019 г.
ТЭЦ Ярового передают муниципалитету
Новости Барнаула: «Алтайская зимовка» теперь праздник со вкусом

«Алтайская зимовка» теперь праздник со вкусом

17 Ноября 2019 г.
Она впервые станет площадкой фестиваля «Гастрономическая карта России»
Новости Барнаула: Регионы Сибири предложили объединить в турпродукт

Регионы Сибири предложили объединить в турпродукт

16 Ноября 2019 г.
Глава Алтая инициировал создание межрегиональных маршрутов
Новости Барнаула: С мусорным коллапсом в Бийске справились за счет бюджета

С мусорным коллапсом в Бийске справились за счет бюджета

13 Ноября 2019 г.
Во втором по величине городе Алтайского края снят режим ЧС
Новости Барнаула: Медицинскому кластеру в Барнауле рекомендовали вертолетную площадку

Медицинскому кластеру в Барнауле рекомендовали вертолетную площадку

13 Ноября 2019 г.
Дмитрий Медведев провел на Алтае совещание о развитии сельских территорий
Новости Барнаула: В алтайском городе судно на воздушной подушке заменит паром

В алтайском городе судно на воздушной подушке заменит паром

13 Ноября 2019 г.
В Камне-на-Оби через реку начнет курсировать «Пегас-5»
Новости компаний
19/11
Как можно быстро получить деньги, имея автомобиль?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: На ТЭЦ в Алтайском крае срочно отправляют уголь

На ТЭЦ в Алтайском крае срочно отправляют уголь

24 Ноября 2019 г.
Первые вагоны поступят в Яровое в ночь на понедельник
Новости Барнаула: В Алтайском крае мерзнет целый город

В Алтайском крае мерзнет целый город

21 Ноября 2019 г.
ТЭЦ не справляется с отоплением Ярового
Новости Барнаула: Арестован заместитель главы администрации Бийска

Арестован заместитель главы администрации Бийска

21 Ноября 2019 г.
Его обвиняют в превышении должностных полномочий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19