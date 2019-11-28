Юная певица из Барнаула записала клип со Стасом Пьехой

Юная певица из Барнаула Анна Филипчук и Стас Пьеха записали совместный клип на композицию «Восьмое чудо света». Столичный музыкант презентовал работу в соцсетях. Также песня уже доступна на различных интернет-платформах.

Отметим, что 15-летняя Анна Филипчук является студенткой Академии Игоря Крутого. В 2018 году она участвовала в «Детском Евровидении», которое проходило в Минске. На престижном конкурсе певица заняла 10 место. Ранее Анна выступала в шоу-театре песни «Каприз» имени Елены Щербаковой, передает корреспондент Sibnovosti.ru.