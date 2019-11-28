Юная певица из Барнаула записала клип со Стасом Пьехой

Юная певица из Барнаула Анна Филипчук и Стас Пьеха записали совместный клип на композицию «Восьмое чудо света». Столичный музыкант презентовал работу в соцсетях. Также песня уже доступна на различных интернет-платформах.
Отметим, что 15-летняя Анна Филипчук является студенткой Академии Игоря Крутого. В 2018 году она участвовала в «Детском Евровидении», которое проходило в Минске. На престижном конкурсе певица заняла 10 место. Ранее Анна выступала в шоу-театре песни «Каприз» имени Елены Щербаковой, передает корреспондент Sibnovosti.ru.
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Ждёте ?🔥😻 #Repost @academy_igorkrutoy УЖЕ СКОРО! Не пропусти!🔥🔥🔥 Студентка Академии Игоря Крутого Анна Филипчук @anna_filipchuk_official и Стас Пьеха @wolfieha представят новый совместный трек — «Восьмое чудо света»! ✨✨✨ С нетерпением ждём премьеру песни и клипа! ❤️❤️❤️ #АкадемияИгоряКрутого #АннаФилипчук #ЛицаАкадемии #СтасПьеха #Премьера