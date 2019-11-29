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Яровое подогревают из бюджета Алтайского края

Главная Общество
Барнаул
16:59 29 Ноября 2019
уголь, тепло, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Алтайский край выделил городу Яровому 40 млн руб. Средства пойдут, в первую очередь, на покупку угля для ТЭЦ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующее распоряжение губернатора Виктора Томенко датировано 28 ноября 2019 года. Напомним, 22 ноября в Яровом ввели режим ЧС. Этот шаг был вызван критической ситуацией, в которой оказалась система теплоснабжения муниципалитета с населением около 18 тыс. человек. Власти региона решили отстранить от управления ТЭЦ ООО «Яровская топливно-энергетическая компания». Оно передано муниципальному предприятию. 25 ноября в город прибыли первые 10 вагонов с качественным углем.

По данным официального сайта Алтайского края, сегодня температура воздуха в квартирах жителей и социальных учреждениях Ярового составляет 24 градуса. На ТЭЦ работают котлы №9 и №10. Специалисты ведут ремонт воздухоподогревателя котла №7. Расход угля составляет в среднем 400 т в сутки. При этом его запасы достигли 5,1 тыс. т.

Вчера на заседании краевого оперативного штаба мэр Ярового Виталий Самобочий сообщил что горожанам будет произведен перерасчет платы за горячее водоснабжение за период 1-5, 11-12 и 18-19 ноября.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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