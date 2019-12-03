На Алтае открыли зимний туристический сезон

В Алтайском крае прошел праздник «Алтайская зимовка». В регионе он знаменует начало зимнего туристического сезона. Основные мероприятия прошли в туркомплексе «Бирюзовая Катунь». Впервые в программу включили фестиваль «Гастрономическая карта России» и огненно-хореографическое шоу. Затем праздник продолжился в заказнике «Лебединый» на озере Светлом, куда на зимовку прилетает более тысячи лебедей. По данным официального сайта Алтайского края, «Алтайская зимовка» собрала более 7 тыс. гостей.

Фото: Ангелина Аверина/официальный сайт Алтайского края