Жилой комплекс в Барнауле включен в антирейтинг Варламова

Столичный блогер-урбанист Илья Варламов составил топ-100 самых уродливых зданий страны. В антирейтинг попал и алтайский архитектурный проект – жилой комплекс на пр. Красноармейский в Барнауле. Две высотки разной этажности за причудливость формы горожане называют «скворечниками». В топе урбаниста они находятся на 92-ой строчке, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства», – пишет Илья Варламов.

В антирейтинг также включены здания Челябинска, Севастополя, Воронежа, Омска, Грозного, Якутска и других городов страны.

Фото: barnaul.fm