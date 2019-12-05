Бешеные лисы в Алтайском крае вызвали огонь на себя

Указ об отстреле лис подписан в Алтайском крае. Причиной стали случаи заражения их бешенством и, как следствие, нападения на людей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 2019 году охотниками в Алтайском крае было добыто 1,1 тыс. лис. Кроме того, мы проводим вакцинацию от бешенства диких животных - было выложено порядка 156 тыс. вакцин. Последний случай с бешенством произошел в Красногорском районе, мною подписан указ о регулировании численности лисиц», - заявил сегодня министр экологии и природных ресурсов края Владимир Попрядухин (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Министр выступил на заседании регионального правительства. Его участники обсудили мероприятия по профилактике и ликвидации болезней животных и их лечению. По данным властей, в регионе насчитывается 11 неблагополучных пунктов по заболеваемости бешенством среди диких животных.

На прошлой неделе в селе Усть-Иша было зарегистрировано несколько случаев нападения бешеных лис на местных жителей. После этого в селе ввели карантин.

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