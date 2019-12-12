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Старый мост через Обь в Барнауле закроют на два года

Главная Общество
Барнаул
17:00 12 Декабря 2019
общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Старый мост через Обь в Барнауле закроют до конца 2021 года. Ограничение движения для всех видов транспорта начнет действовать с 5 января. Причина – ремонт, который идет на переправе с октября. Пока строители справляются без перекрытий, но проведение дальнейших работ в таких условиях невозможно.

На время перекрытий автобусы будут следовать по Правобережному тракту через Новый мост. По такой же схеме советуют двигаться автомобилистам. Поезда направят по соседним путям.

«Проект ремонта предусматривает масштабный объем работ. Вместо железобетонных плит, их более 700, смонтируют металлические, вес конструкции составит более двух тысяч тонн. После того, как закончатся работы на основной части моста, можно будет перейти к ремонту эстакад: балки пролетных строений на них предстоит полностью заменить», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе управления автомобильных дорог «Алтай».

С августа 2021 года рабочие планируют начать устройство мостового полотна. Ввод объекта в эксплуатацию по контракту запланирован на ноябрь 2021 года.

Фото: uprdoraltay.ru

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