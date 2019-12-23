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В барнаульском детском саду откроют группу для воспитанников с диабетом

Главная Общество
Барнаул
17:56 23 Декабря 2019
общество, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городские власти планируют открыть в одном из детсадов Барнаула специализированную группу для воспитанников с диабетом. Предполагается, что она будет создана уже весной 2020 года. В детском саду должен постоянно находится квалифицированный медицинский работник, который в том числе сможет регулярно измерять малышам сахар в крови, а также учитывать количество полученных ребенком углеводов в течение дня.

«Такие гарантии я получил на встрече в региональном Минздраве, на которой, помимо представителей этого министерства, присутствовали уполномоченный по правам детей при губернаторе Ольга Казанцева и прокурор Евгений Панкратов», - сообщил в соцсетях активист Вадим Жигульский – его сын болен диабетом.

В перспективе в Барнауле может появиться специализированный детский сад для малышей с таким заболеванием.

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