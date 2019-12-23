В барнаульском детском саду откроют группу для воспитанников с диабетом

Городские власти планируют открыть в одном из детсадов Барнаула специализированную группу для воспитанников с диабетом. Предполагается, что она будет создана уже весной 2020 года. В детском саду должен постоянно находится квалифицированный медицинский работник, который в том числе сможет регулярно измерять малышам сахар в крови, а также учитывать количество полученных ребенком углеводов в течение дня.

«Такие гарантии я получил на встрече в региональном Минздраве, на которой, помимо представителей этого министерства, присутствовали уполномоченный по правам детей при губернаторе Ольга Казанцева и прокурор Евгений Панкратов», - сообщил в соцсетях активист Вадим Жигульский – его сын болен диабетом.

В перспективе в Барнауле может появиться специализированный детский сад для малышей с таким заболеванием.