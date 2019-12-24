Алтайский край оказался выше других регионов Сибири в туристическом рейтинге РФ

Алтайский край вошел в топ-10 туристического рейтинга регионов России за 2019 год. Рейтинг ежегодно составляют центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При составлении перечня учитывается несколько позиций. Например, число гостиниц, доля жителей, занятых в этой отрасли, выручка отелей и ресторанов. Алтайский край оказался на шестой строчке с результатом 102,5 балла. Он уступил только двум столицам, Подмосковью, а также двух основным туристическим регионам России – Краснодарскому краю и Республике Крым. У победителя – Москвы – 114,7 балла.

В топ-20 попали еще два сибирских региона. Иркутская область находится на 13-м месте, а Новосибирская – на 16-м. Есть сибиряки и в конце списка. На 82-й строчке из 85 – Республика Тува.

По данным информагентства «Интерфакс», за девять месяцев 2019 года по России путешествовало 54,7 млн российских граждан. Это на 11% больше, чем за тот же период годом раньше.

Фото: сайт управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности