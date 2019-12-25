Метели перекрывают алтайские трассы

В Алтайском крае закрывают для движения автомобильные трассы. Причиной стали метели, обрушившиеся на регион, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня утром по решению «Алтайавтодора» в связи с ухудшением погодных условий было ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. Накануне была закрыта для грузового автотранспорта и пассажирских автобусов трасса А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном.

По данным официального сайта Барнаула, дорожная техника работает на улицах столицы Алтайского края в усиленном режиме. 135 единиц снегоуборочной техники вышло на линию для работы в ночь на 25 декабря.

Столь же непростая обстановка в соседней Республике Алтай. По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня и завтра здесь ожидаются продолжительные метели. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

«Туристам рекомендовано воздержаться от проведения маршрутов в период неблагоприятных метеорологических явлений», - говорится в сообщении на официальном сайте региона.

Фото: официальный сайт Республики Алтай