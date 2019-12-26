Барнаул расчищают после метели

Властям Барнаула пришлось мобилизовать снегоуборочную технику для борьбы с последствиями снежного шторма. Он обрушился на столицу Алтайского края вчера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На барнаульские улицы выведено 154 единицы техники для уборки снега.

«Главное сейчас обеспечить выход всей имеющейся у нас техники и, если это необходимо, привлечь дополнительные ресурсы, обратившись к предприятиям города. Подъездные пути к школам, детским садам, больницам, станциям скорой медицинской помощи должны быть расчищены», - рассказал о ситуации первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк на официальном сайте муниципалитета.

По данным городских властей, из-за непогоды в трех пригородных поселках произошли локальные отключения электроэнергии, на всех участках электроснабжение восстановлено.

Фото: официальный сайт Барнаула