26 декабря
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Барнаул расчищают после метели

Главная Общество
Барнаул
10:24 26 Декабря 2019
техникa, снег, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Властям Барнаула пришлось мобилизовать снегоуборочную технику для борьбы с последствиями снежного шторма. Он обрушился на столицу Алтайского края вчера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На барнаульские улицы выведено 154 единицы техники для уборки снега.

«Главное сейчас обеспечить выход всей имеющейся у нас техники и, если это необходимо, привлечь дополнительные ресурсы, обратившись к предприятиям города. Подъездные пути к школам, детским садам, больницам, станциям скорой медицинской помощи должны быть расчищены», - рассказал о ситуации первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк на официальном сайте муниципалитета.

По данным городских властей, из-за непогоды в трех пригородных поселках произошли локальные отключения электроэнергии, на всех участках электроснабжение восстановлено.

Фото: официальный сайт Барнаула

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Метели перекрывают алтайские трассы

Метели перекрывают алтайские трассы

25 Декабря 2019 г.
В Алтайском крае ограничивают движение транспорта
Новости Барнаула: Алтайский край оказался выше других регионов Сибири в туристическом рейтинге РФ

Алтайский край оказался выше других регионов Сибири в туристическом рейтинге РФ

24 Декабря 2019 г.
Он занял шестое место
Новости Барнаула: В барнаульском детском саду откроют группу для воспитанников с диабетом

В барнаульском детском саду откроют группу для воспитанников с диабетом

23 Декабря 2019 г.
Она будет создана уже весной
Новости Барнаула: Старый мост через Обь в Барнауле закроют на два года

Старый мост через Обь в Барнауле закроют на два года

12 Декабря 2019 г.
На объекте идет ремонт
Новости Барнаула: Бешеные лисы в Алтайском крае вызвали огонь на себя

Бешеные лисы в Алтайском крае вызвали огонь на себя

5 Декабря 2019 г.
Издан указа о регулировании их численности
Новости Барнаула: Жилой комплекс в Барнауле включен в антирейтинг Варламова

Жилой комплекс в Барнауле включен в антирейтинг Варламова

5 Декабря 2019 г.
Это столичный блогер-урбанист
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Глава республики Олег Хорохордин снялся в клипе на песню «Сильный Алтай»

Глава республики Олег Хорохордин снялся в клипе на песню «Сильный Алтай»

21 Декабря 2019 г.
Он появляется в кадре на несколько секунд
Новости Барнаула: На ТЭЦ в Яровом восстановили нормативный запас топлива

На ТЭЦ в Яровом восстановили нормативный запас топлива

23 Декабря 2019 г.
На предприятии работает два котлоагрегата
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19