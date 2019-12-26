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В Алтайском крае из-за снежной бури наблюдается сложная дорожная обстановка

Главная Общество
Барнаул
17:11 26 Декабря 2019
общество, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Обстановка на дорогах Алтайского края остается сложной из-за снежной бури. Все дороги в регионе открыли, однако водителей просят соблюдать осторожность, пояснили в краевом ГУ МЧС. 

«На данный момент обстановка стабилизирована, региональные и федеральные дороги открыты для всех видов транспорта во всех направлениях. В последнюю очередь ограничение было снято на дороге регионального значения К-06 (Бийск-Белокуриха)», - рассказали в ведомстве. 

С последствиями снежной стихии боролись почти 500 сотрудников МЧС и 369 единиц техники. 

Автомобилистам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим и дистанцию. В МЧС советуют избегать резких маневров, а неопытным водителям вообще лучше воздержаться от поездок за город.  

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в Алтайском крае в ближайшее время сохранятся.

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