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В Барнауле назначено время открытия городской елки

Главная Общество
Барнаул
15:14 27 Декабря 2019
новый год, открытие, елка
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра в Барнауле пройдет церемония открытия главной городской елки и новогоднего городка. Они расположены на площади Сахарова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В этом году высота главной барнаульской новогодней елки составила 32 м. Ее украшают подсветка, а также светодиодные гирлянды и иллюминация. На площади установили несколько горок и два детских ледовых аттракциона.

По данным официального сайта Барнаула, праздник начнется в 18:00. В нем примут участие несколько городских коллективов. Фейерверк запланирован на 19:00.

Фото: официальный сайт Барнаула

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