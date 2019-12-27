В Барнауле назначено время открытия городской елки

Завтра в Барнауле пройдет церемония открытия главной городской елки и новогоднего городка. Они расположены на площади Сахарова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В этом году высота главной барнаульской новогодней елки составила 32 м. Ее украшают подсветка, а также светодиодные гирлянды и иллюминация. На площади установили несколько горок и два детских ледовых аттракциона.

По данным официального сайта Барнаула, праздник начнется в 18:00. В нем примут участие несколько городских коллективов. Фейерверк запланирован на 19:00.

Фото: официальный сайт Барнаула