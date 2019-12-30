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Алтайские медики удалили из желудка ребенка ком волос

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Барнаул
16:23 30 Декабря 2019
общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Алтайском крае хирурги Центра охраны материнства и детства выполнили редкие операции. Так, из желудка 8-летней девочки медики удалили ком волос, который занимал практически весь объем органа. Инородное тело удалось обнаружить только после детального обследования маленькой пациентки.

«Образование у девочки было огромное, занимало почти весь объем желудка. Диагноз долго не могли поставить, провели комплексное обследование и только тогда нашли причину. Дело в том, что волосы очень плохо выходят из желудка, поэтому есть проблема застоя волосяных скоплений. Постепенно на них нарастают пищевые массы, минералы. Полостная операция по удалению безоара прошла успешно, сейчас девочка возвращается к нормальной жизни», – цитирует сайт Katun24.ru заведующего отделением детской хирургии Александра Денцеля.

Впервые в Алтайском крае удалили кисту надпочечника через небольшие проколы в животе. У 15-летней пациентки киста диаметром почти 12 см исходила из правого надпочечника и стала причиной деформации почки и нижней полой вены. Из-за этого у девочки было повышенное давление и кровотечения из носа.

Раньше такие образования удаляли только через полостные операции. 

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