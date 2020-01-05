Горнолыжные курорты Сибири запустят новые трассы

В 2020 году горнолыжные курорты Сибири будут активно развивать для туристов. Так, в алтайском кластере «Белокуриха горная» запланировано строительство сноу-парка для прыжков с трамплина. Любители зимних видов спорта смогут научиться экстремальным трюкам, а профессионалы будут проводить на объекте тренировки.

Правительство Алтайского края намерено направить на развитие горнолыжной инфраструктуры до 2021 года около 100 млн рублей, пишет ТАСС. Эти деньги пойдут на достройку спортивно-туристического кластера «Тягун».

Отметим, что в конце прошлого года профессиональную трассу открыл и красноярский горнолыжный курорт «Бобровый лог». Речь идет о трассе 9А, которая построена в рамках Универсиады-2019. Ее длина составляет 2004 м, перепад высот - 347 м.

Фото: bobrovylog.ru