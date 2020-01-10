Алтайские поликлиники удлинили рабочий день

Все поликлиники для взрослых в Алтайском крае начали работать по новому расписанию. Теперь они принимают пациентов с 8:00 до 20:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новое расписание должно облегчить получение медицинской помощи теми, кто не может посетить врача в рабочее время.

Как отмечают в министерстве здравоохранения региона, в течение новогодних праздников пациенты в два раза чаще обычного вызывали скорую помощь и медицинских работников на дом. После первичного осмотра им было рекомендовано обратиться в поликлинику по месту жительства. В результате некоторые поликлиники 9 января были переполнены.

«Аналогичная ситуация сложилась в поликлиническом отделении (ул. Юрина,110-а) Городской больницы №12 Барнаула, куда … обратилось по талонам 1 749 человек, из них через интернет записалось 995 пациентов. Чтобы все обратившиеся в поликлинику смогли пройти врача, дополнительно было выдано 316 талонов», - приводит пример сайт алтайского минздрава.

В скором времени на новый режим перейдут и детские поликлиники.

Фото: сайт министерства здравоохранения Алтайского края