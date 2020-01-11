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В Барнауле качество уборки дорог проверит прокуратура

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Барнаул
14:17 11 Января 2020
уборка, снег, зима
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Барнауле качество уборки дорог проверит прокуратура. Жалобы на дорожников поступили от общественной организации «Гражданский патруль».

«Общественный контроль качества не прошли дорожные сети Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города. Здесь снег не убирают с декабря прошлого года. Вместо тротуаров — заячьи тропы, под снег ушла весомая часть основных автомагистралей. Местами не достает целых полос. Ситуация затрудняет движение общественного транспорта и создает реальную угрозу жизни и здоровью барнаульцев», – приводят СМИ слова главы местного отделения «Гражданского патруля» Игоря Берга.

Отметим, что ранее прокуратура уже наказывала дорожников за некачественную уборку города от снега. Председателю дорожного комитета и муниципальному предприятию «Автодорстрой» было вынесено предостережение.

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