В Барнауле качество уборки дорог проверит прокуратура. Жалобы на дорожников поступили от общественной организации «Гражданский патруль».

«Общественный контроль качества не прошли дорожные сети Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города. Здесь снег не убирают с декабря прошлого года. Вместо тротуаров — заячьи тропы, под снег ушла весомая часть основных автомагистралей. Местами не достает целых полос. Ситуация затрудняет движение общественного транспорта и создает реальную угрозу жизни и здоровью барнаульцев», – приводят СМИ слова главы местного отделения «Гражданского патруля» Игоря Берга.

Отметим, что ранее прокуратура уже наказывала дорожников за некачественную уборку города от снега. Председателю дорожного комитета и муниципальному предприятию «Автодорстрой» было вынесено предостережение.