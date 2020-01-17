Несколько дорог закрыты в Алтайском крае из-за непогоды

Пять дорог в Алтайском крае закрыли для движения из-за сильного ветра и снега, сообщает ГУ МЧС по региону.
«Введены ограничения движения на пяти дорогах местного значения и одной федеральной трассе А-322», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Движение ограничено на следующих участках:
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дорога К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан);
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дорога К-03 («Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области»);
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дорога К-13 (Алейск - Петропавловское - Смоленское);
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дорога К-18 (Алейск - Чарышское)
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дорога К-26 (Веселоярск - Староалейское).
На федеральной трассе А-322 запрещено движение пассажирского и грузового транспорта.
17 января на территории региона наблюдается ограниченная видимость и сильная метель.