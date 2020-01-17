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Несколько дорог закрыты в Алтайском крае из-за непогоды

Главная Общество
Барнаул
12:46 17 Января 2020
общество, алтай, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Пять дорог в Алтайском крае закрыли для движения из-за сильного ветра и снега, сообщает ГУ МЧС по региону. 

«Введены ограничения движения на пяти дорогах местного значения и одной федеральной трассе А-322», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. 

Движение ограничено на следующих участках: 

  • дорога К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан);

  • дорога К-03 («Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области»);

  • дорога К-13 (Алейск - Петропавловское - Смоленское);

  • дорога К-18 (Алейск - Чарышское)

  • дорога К-26 (Веселоярск - Староалейское).

На федеральной трассе А-322 запрещено движение пассажирского и грузового транспорта.

17 января на территории региона наблюдается ограниченная видимость и сильная метель. 

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