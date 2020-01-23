В Алтайском крае готовятся к новым снегопадам

В Алтайском крае введен режим повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением. Новые обильные снегопады ожидаются в регионе в конце этой недели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Борьба со снежной стихией стала одной из главных проблем, которые обсудили вчера на заседании правительства Алтайского края.

«Обычно после 15-18 января устанавливался блокирующий антициклон, когда холодно и без осадков. В этом году такого не происходит: со стороны Атлантики продолжает наступать череда циклонов. И на сегодняшний день резко начинает ухудшаться ситуация с юга. На завтра, 23 января, в регионе действует штормовое предупреждение, ветер до 23 м/с. Следующий циклон с обильными осадками зайдет на территорию Алтайского края 25-26 января», - предупредил участников заседания начальник Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер (цитата по официальному сайту региона).

Руководители Барнаула, Бийска и Рубцовска признали, что муниципалитетам не хватает ресурсов для быстрой очистки городов от снега: финансовых, технических и человеческих. В связи с этим глава региона поручил своему заместителю Александру Климину и министру финансов региона Данилу Ситникову предусмотреть средства на покупку снегоочистительной техники в этом году.

Фото: официальный сайт Барнаула