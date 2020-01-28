Спасатели пробиваются в отрезанные алтайские села на снегоходах

Продукты в села Алтайского края, отрезанные снегопадами, будут доставлять с помощью специальной техники. О планах спасателей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Совещание, посвященное создавшейся ситуации, провел сегодня начальник главного управления МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров. В регионе из-за снегопадов и метелей запрещено движение всех видов автотранспорта на 10 участках дорог краевого значения в 17 муниципалитетах.

«К нескольким населенным пунктам Змеиногорского, Третьяковского районов пока затруднен проезд. Формируются колонны по доставке продуктов в населенные пункты. В местах где проезд будет невозможен, спасатели на снегоходах и снегоболотоходе доставят продукты населению», - говорится в сообщении ведомства по итогам совещания.

По данным официального сайта Алтайского края, для оказания помощи населению в наиболее проблемном Змеиногорском районе находятся спасатели управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае, а также рабочая группа главного регионального управления МЧС. Кроме того, сегодня в Третьяковский район на высокопроходимой технике направили спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

Вчера спикер краевого заксобрания Александр Романенко заявил о том, что ряд населенных пунктов испытывают перебои в системе водоснабжения и нехватку продуктов.

«В субботу, 25 января, в поселок Новоалейское вслед за дорожной техникой пришла долгожданная машина с продуктами, но радость оказалась преждевременной. За считанные минуты в магазине снова стало пусто. Привезенную еду разобрали за несколько минут», - рассказало о ситуации в этом населенном пункте издание «Змеиногорский вестник».

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю