Названы сибирские регионы с самой заметной убылью населения

Несколько сибирских регионов оказалось в перечне российских территорий с наиболее заметной убылью населения. Итоги 2019 года подвели в Росстате, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.)», - сообщили «Российской газете» в статистическом ведомстве.

По данным подсчетов, убыль населения в Сибирском федеральном округе в прошлом году составила в сумме 54,2 тыс. человек. Это значительно больше, чем в Дальневосточном федеральном округе (21,3 тыс.), но примерно в два раза меньше, чем в Приволжском (110,8 тыс.).

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