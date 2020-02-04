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Все алтайские населенные пункты доступны для транспорта

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11:23 4 Февраля 2020
снегопад, дороги, непогода
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае удалось расчистить проезды ко всем населенным пунктам. Транспортное сообщение было затруднено из-за долгих и сильных снегопадов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным регионального главного управления МЧС, ограничение движения транспорта действует лишь на региональной дороге К-09 «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан» (от села Курья до Змеиногорска).

«Пробита дорога в одну колею, продолжаются работы по расширению проезда. Открыть этот участок планируют сегодня, 4 февраля», - отмечает официальный сайт Алтайского края.

Впрочем, трудности, вызванные погодными условиями, не остались позади. Об этом шла речь вчера на аппаратном совещании в краевом правительстве.

«По оценке наших гидрометеослужб, с сегодняшнего дня в крае начинается потепление. Мы ожидаем очередной циклон. Будет умеренный снег с ветром до 15 м/с. А по югу - мокрый снег, переходящий в дождь. По отдельным южным районам края температура может составлять +9 градусов. По оценке специалистов, идет циклон, который полностью накроет Южный Урал и коснется наших юго-западных районов. МЧС и краевые спасатели снова отправляются в южные районы края. Готовность будет повышена», - отметил на совещании алтайский вице-премьер Игорь Степаненко (цитата по официальному сайту Алтайского края).

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайском краю

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