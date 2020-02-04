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Барнаульский дом срочно расселяют из-за трещин

Главная Общество
Барнаул
15:33 4 Февраля 2020
дом, переселение, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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Новые трещины на аварийном жилом доме в Барнауле заставили ускорить переселение его жильцов. Но одна из семей пока отказывается переезжать, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о двухэтажном многоквартирном доме на ул. 1-й Западной,49а. Он был признан аварийным и подлежащим сносу в 2015 году. Вчера стало известно о том, что на несущих конструкциях здания образовались новые трещины. К этому времени в доме оставались не расселенными три квартиры. По данным властей Барнаула, жильцы двух квартир согласились переехать в квартиры муниципального фонда.

«Работа с жителями квартиры № 11, которые ранее отказались от предложенных вариантов, сегодня будет продолжена… У них также есть право снимать жилье в аренду, стоимость аренды жилья, напомним, компенсируется из бюджета города», - отмечается в сообщении на официальном сайте столицы Алтайского края.

Между тем, результаты последнего обследования выявили, что угроза обрушения здания в настоящее время является реальной.

Фото: официальный сайт Барнаула

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