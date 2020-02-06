В Барнауле продают «Запорожец» за 1 млн рублей

Редкий лот появился на авторынке Барнаула - на аукцион выставили «Запорожец» с пробегом 17 тысяч километров. Владелец рассчитывает получить за автомобиль ЗАЗ-968 МР 1987 года выпуска 1 млн рублей.

Собственник отмечает, что машина находится в идеальном состоянии, при этом она никогда не реставрировалась. По заверению владельца, все детали, включая покрышки, – родные.

В комплектации авто система бесконтактного зажигания и ручное управление для инвалидов с одной поврежденной рукой или одной ногой. Салон обшит красной искусственной кожей, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Amic.ru.

Объем двигателя - 1,2 литра, мощность авто - 45 лошадиных сил.

Фото: auto.ru