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В Барнауле продают «Запорожец» за 1 млн рублей

Главная Общество
Барнаул
17:54 6 Февраля 2020
общество, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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Редкий лот появился на авторынке Барнаула - на аукцион выставили «Запорожец» с пробегом 17 тысяч километров. Владелец рассчитывает получить за автомобиль ЗАЗ-968 МР 1987 года выпуска 1 млн рублей.

Собственник отмечает, что машина находится в идеальном состоянии, при этом она никогда не реставрировалась. По заверению владельца, все детали, включая покрышки, – родные.

В комплектации авто система бесконтактного зажигания и ручное управление для инвалидов с одной поврежденной рукой или одной ногой. Салон обшит красной искусственной кожей, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Amic.ru.

Объем двигателя  - 1,2 литра, мощность авто - 45 лошадиных сил.

Фото: auto.ru

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