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В Белокурихе откроют алтайский «Артек»

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Барнаул
17:23 11 Февраля 2020
общество, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Белокурихе проведут специализированную смену «Артека», которая получит название «Губернаторский лагерь». Проект планируют реализовать в июне 2020 года на базе уже созданного лагеря «Березка». Специалисты Международного детского центра из Крыма передадут алтайским коллегам технологии и методики своей работы с детьми, обучат вожатых. Также будет создан методический штаб поддержки.

Артековский проект «Губернаторский лагерь» будет реализован в шести регионах страны. Алтайский край включен в список одним из первых, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС. Это решение принято не случайно – в годы Великой Отечественной войны именно на Алтай был эвакуирован Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

В то тяжелое время в лагере отдохнули около пятисот детей из Сибири, а для эвакуированных из Гурзуфа смена длилась четыре года с 11 сентября 1942 года по 12 января 1945 года.

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