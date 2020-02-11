В Белокурихе откроют алтайский «Артек»

В Белокурихе проведут специализированную смену «Артека», которая получит название «Губернаторский лагерь». Проект планируют реализовать в июне 2020 года на базе уже созданного лагеря «Березка». Специалисты Международного детского центра из Крыма передадут алтайским коллегам технологии и методики своей работы с детьми, обучат вожатых. Также будет создан методический штаб поддержки.

Артековский проект «Губернаторский лагерь» будет реализован в шести регионах страны. Алтайский край включен в список одним из первых, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС. Это решение принято не случайно – в годы Великой Отечественной войны именно на Алтай был эвакуирован Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

В то тяжелое время в лагере отдохнули около пятисот детей из Сибири, а для эвакуированных из Гурзуфа смена длилась четыре года с 11 сентября 1942 года по 12 января 1945 года.