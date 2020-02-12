Администрация Барнаула предлагает жителям проехаться по гололеду на велосипеде

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Барнауле пройдет необычная акция. Город присоединился ко всероссийскому флешмобу «Зима, любовь, велосипед». В зимний день власти предлагают горожанам добраться до работы или учебы на велосипеде. То, что на дорогах и тротуарах гололедица, чиновников не смущает.

«Основная цель акции — показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Передвижение на нем является хорошим способом заботы о своем здоровье и способствует улучшению экологии»,— аргументировали в пресс-службе мэрии.

Добавим, что в пятницу синоптики прогнозируют в Барнауле достаточно теплую погоду – до -5°C в светлое время суток. Скорость ветра составит 2-7 м/с. Утром возможен туман, на дорогах сильная гололедица, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.