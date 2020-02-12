12 февраля
Барнаул
погода -12 °C
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Администрация Барнаула предлагает жителям проехаться по гололеду на велосипеде

Главная Общество
Барнаул
16:45 12 Февраля 2020
общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Барнауле пройдет необычная акция. Город присоединился ко всероссийскому флешмобу «Зима, любовь, велосипед». В зимний день власти предлагают горожанам добраться до работы или учебы на велосипеде. То, что на дорогах и тротуарах гололедица, чиновников не смущает.

«Основная цель акции — показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Передвижение на нем является хорошим способом заботы о своем здоровье и способствует улучшению экологии»,— аргументировали в пресс-службе мэрии.

Добавим, что в пятницу синоптики прогнозируют в Барнауле достаточно теплую погоду – до -5°C в светлое время суток. Скорость ветра составит 2-7 м/с. Утром возможен туман, на дорогах сильная гололедица, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В Белокурихе откроют алтайский «Артек»

В Белокурихе откроют алтайский «Артек»

11 Февраля 2020 г.
Первая смена состоится в июне 2020 года
Новости Барнаула: В Барнауле продают «Запорожец» за 1 млн рублей

В Барнауле продают «Запорожец» за 1 млн рублей

6 Февраля 2020 г.
Машина не реставрировалась
Новости Барнаула: Алтайский край выбирается из-под снега

Алтайский край выбирается из-под снега

4 Февраля 2020 г.
В регионе прекратились снегопады и метели, длившиеся несколько недель
Новости Барнаула: Барнаульский дом срочно расселяют из-за трещин

Барнаульский дом срочно расселяют из-за трещин

4 Февраля 2020 г.
В аварийном здании остается одна семья
Новости Барнаула: Все алтайские населенные пункты доступны для транспорта

Все алтайские населенные пункты доступны для транспорта

4 Февраля 2020 г.
Теперь в регионе ожидают резкое потепление
Новости Барнаула: Названы сибирские регионы с самой заметной убылью населения

Названы сибирские регионы с самой заметной убылью населения

3 Февраля 2020 г.
В Росстате подвели итоги 2019 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Алтайский край признан самым футбольным регионом Сибири

Алтайский край признан самым футбольным регионом Сибири

11 Февраля 2020 г.
Рейтинг по пяти критериям составили РБК и Sport Connect
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19