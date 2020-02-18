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Китайских студентов поместят на карантин в Барнауле

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Барнаул
17:18 18 Февраля 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Китайские студенты после возвращения с затянувшихся каникул в Поднебесной будут помещены на обязательный карантин в Барнауле. В изоляторе им придется провести 14 дней – это инкубационный период коронавируса. Из-за распространения болезни 67 студентов временно переведены на дистанционное обучение. Вернуться в Алтайский край они должны 2 марта.

Алтайские медики ожидают тест-системы, с помощью которых выявить коронавирус можно в течение двух суток. В регион должно поступить 200 тест-систем.

Ранее под наблюдением специалистов Роспотребнадзора находились 9 студентов, прибывших из КНР в начале февраля.

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