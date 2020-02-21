На «Сибирской Масленице» на Алтае устроят «Взятие снежного городка»

В Алтайском крае утверждена программа межрегионального фестиваля «Сибирская Масленица». Он пройдет 29 февраля в туркомплексе «Сибирское подворье», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фестиваль является традиционным. Но на этот раз гостей ждет несколько новых мероприятий. Впервые состоятся дефиле в традиционных народных костюмах и реконструкция масленичной потехи «Взятие снежного городка».

«Для постановки строят снежную крепость, идет подготовка артистов массовых сцен - их будет более сотни. Главные роли в постановке исполнят профессиональные каскадеры из Тольятти: будут конные трюки, борьба, кулачный бой», - рассказал официальному сайту Алтайского края директор фестиваля Алексей Копейкин.

По его словам, для «Сибирской Масленицы» заготовят больше тонны шашлыка, а блины будут исчисляться тысячами.

Фото: официальный сайт Алтайского края