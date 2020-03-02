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На барнаульском Арбате уберут навязчивую аудиорекламу

Главная Общество
Барнаул
17:15 2 Марта 2020
общение, реклама
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Городские власти после жалоб жителей намерены запретить навязчивую аудиорекламу на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула. На общественном совете по развитию туризма при краевой администрации чиновники решили обратиться к руководству компании-оператора, чтобы заменить коммерческие сообщения на исторические справки о городе.

Кроме того, принято решение убавить громкость колонок на барнаульском Арбате.

«Поскольку это историческая часть города, то должна звучать история города Барнаула. Остальное пространство должна занимать музыка советских, российских композиторов, классическая музыка и совершенно небольшой процент может быть ненавязчивой рекламы, которую заказывают близлежащие арендаторы», - цитируют «Вести Алтай» председателя общественного совета Сергея Писарева.

Также власти предлагают транслировать тематические аудиоблоки к значимым праздникам – например, ко Дню Победы, Дню города или к Новому году.

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