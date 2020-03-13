В Барнауле появится Дворец бракосочетаний с панорамными окнами

Территорию бывшего кинотеатра «Искра» на ул. 50 лет СССР отдадут под строительство многофункционального бизнес-центра. Власти планируют разместить в здании новый Дворец бракосочетаний, который будет отвечать европейским стандартам. Проектом предусмотрен просторный холл, банкетный зал, зал торжеств, комнаты жениха и невесты, а также рабочие кабинеты и архив.

«После реконструкции здание будет современным и стильным, его разработала наша команда. Помещение будет иметь панорамные окна, высокие потолки более 4-х метров, соответствующие помещениям класса В, современную отделку и выделенные места на подземной парковке. Вокруг раскинется зеленый сквер и площадь маршала Жукова», — рассказал архитектор Александр Деринг.

Отметим, что Индустриальный район лидирует по количеству свадеб в Барнауле, однако современных пространств для регистрации браков там пока нет.

Фото: wewed.ru