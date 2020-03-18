18 марта
Барнаул
погода +3 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Мобильный детский технопарк начал работать в Алтайском крае

Главная Общество
Барнаул
10:05 18 Марта 2020
техника, дети, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Алтайском крае начал работать первый мобильный детский технопарк «Кванториум.22». Он представляет собой передвижную лабораторию, оснащенную 3D-сканером, смартфонами-планшетами и другой техникой, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Кванториум.22» оборудован на платформе автомобиля «Урал». По данным официального сайта Алтайского края, его создание обошлось в 23 млн руб. Доля краевого бюджета – 7 млн руб., федерального – 16 млн руб. Предполагается, что мобильный детский технопарк будет работать в селах и малых городах, где будет использоваться для занятий по программам технической направленности.

Сначала «Кванториум.22» отправится в город Заринск. Там он будет работать 12 дней.

Фото: официальный сайт Алтайского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В Барнауле появится Дворец бракосочетаний с панорамными окнами

В Барнауле появится Дворец бракосочетаний с панорамными окнами

13 Марта 2020 г.
ЗАГС построят на месте кинотеатра «Искра»
Новости Барнаула: Новая школа с бассейном откроется в Барнауле к концу года

Новая школа с бассейном откроется в Барнауле к концу года

11 Марта 2020 г.
Учреждение строят на ул. Шумакова, 78
Новости Барнаула: Метели обрушились на юго-запад Алтайского края

Метели обрушились на юго-запад Алтайского края

10 Марта 2020 г.
В регионе вновь перекрывают автомобильные трассы
Новости Барнаула: На барнаульском Арбате уберут навязчивую аудиорекламу

На барнаульском Арбате уберут навязчивую аудиорекламу

2 Марта 2020 г.
Из колонок будут транслировать исторические справки о городе
Новости Барнаула: На «Сибирской Масленице» на Алтае устроят «Взятие снежного городка»

На «Сибирской Масленице» на Алтае устроят «Взятие снежного городка»

21 Февраля 2020 г.
Фестиваль пройдет 29 февраля в туркомплексе «Сибирское подворье»
Новости Барнаула: Китайских студентов поместят на карантин в Барнауле

Китайских студентов поместят на карантин в Барнауле

18 Февраля 2020 г.
Они вернутся из Поднебесной в марте
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В Барнауле задержали вице-мэра

В Барнауле задержали вице-мэра

16 Марта 2020 г.
Его подозревают в получении взятки от гендиректора «Барнаулкапстроя»
Новости Барнаула: В барнаульском храме украли люстру

В барнаульском храме украли люстру

13 Марта 2020 г.
Похититель уже найден, люстра – еще нет
Новости Барнаула: Алтайские аграрии готовятся к нашествию вредителей

Алтайские аграрии готовятся к нашествию вредителей

17 Марта 2020 г.
Резко увеличится численность капустной моли
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19