Мобильный детский технопарк начал работать в Алтайском крае

В Алтайском крае начал работать первый мобильный детский технопарк «Кванториум.22». Он представляет собой передвижную лабораторию, оснащенную 3D-сканером, смартфонами-планшетами и другой техникой, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Кванториум.22» оборудован на платформе автомобиля «Урал». По данным официального сайта Алтайского края, его создание обошлось в 23 млн руб. Доля краевого бюджета – 7 млн руб., федерального – 16 млн руб. Предполагается, что мобильный детский технопарк будет работать в селах и малых городах, где будет использоваться для занятий по программам технической направленности.

Сначала «Кванториум.22» отправится в город Заринск. Там он будет работать 12 дней.

Фото: официальный сайт Алтайского края