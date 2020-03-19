Учеников не пустят в школы Алтайского края до 12 апреля

Школы Алтайского края будут закрыты для учащихся до 12 апреля. Порядок обучения на ближайшее время определили в правительстве региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Весенние каникулы в Алтайском крае продлятся с 20 марта до 1 апреля. Но затем, до 12 апреля, занятия в школах проходить не будут. Вместо этого будет осуществляться дистанционное обучение, сообщил официальный сайт региона.

«Министерство просвещения РФ сделало заявление, что все заключительные этапы всероссийских и перечневых предметных олимпиад переносятся на период после 12 мая. То же касается всероссийских олимпиад профессионального мастерства. По всероссийским проверочным работам у школ будет возможность самостоятельно определить сроки и провести их до конца текущего учебного года исходя из эпидемиологической ситуации. Еженедельно мы будем уточнять ситуацию и доводить рекомендации до коллег», - заявил также министр образования и науки края Максим Костенко.

Как писали Sibnovosti.ru, весенние каникулы в школах Новосибирска начались 18 марта и продлятся до 1 апреля. В это время городские власти рассмотрят возможность организации дистанционного обучения.

Фото: pixabay.com