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Алтайский край вошел в топ-5 регионов по числу капитально отремонтированных дорог

Главная Общество
Барнаул
17:59 19 Марта 2020
общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Алтайский край вошел в пятерку лидеров по количеству капитально отремонтированных магистралей с «Карты убитых дорог», составленной активистами ОНФ. Реконструкция была выполнена на 262 дорогах. При этом проблемных участков было выявлено больше тысячи.

По всей стране была устранена треть проблем на дорогах, о которых сообщали жители общественникам. На 8 700 участках был выполнен капитальный ремонт, на 5 300 - ямочный, более 1 800 участков включены в планы ремонта.

«Лидером по исправлению выявленных дорожных дефектов стала Москва, где 74% размещенных на карте убитых дорог участков уже отремонтированы (капитально или ямочно) или включены в планы ремонта. На втором месте расположилась Амурская область с 71%, на третьем – Красноярский край с 70%», - сообщили в пресс-службе ОНФ.

Общественники отмечают, что ямы с «Карты убитых дорог» добросовестно ремонтируют также в Хакасии, Ингушетии, Чечне и Тюменской области – в этих регионах устранено более 60% выявленных дефектов.

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