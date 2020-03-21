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Алтаю пообещали высокую активность клещей

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Барнаул
12:11 21 Марта 2020
общество, клещи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Роспотребнадзор сообщил о начале сезона клещей в Алтайском крае. На этой неделе к врачам обратился первый пострадавший от укуса. По прогнозам энтомологов, в 2020 году в регионе ожидается высокая численность и активность членистоногих.

«Природные условия Алтайского края благоприятны для формирования и функционирования активных природных очагов клещевого энцефалита. Все 68 административных территорий края относятся к территориям опасным по заражению клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями. Ежегодно в крае регистрируется большое число лиц с присасыванием клещей, зараженных вирусом клещевого энцефалита», - отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В прошлом сезоне количество пострадавших от укусов клещей превысило 12 тысяч человек, среди них было 4 тысячи детей. Клещевым энцефалитом переболели 22 взрослых и пятеро детей. Медики отмечают, что лучший способ защитить себя от клещевого энцефалита – вакцинация.

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