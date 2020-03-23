В барнаульском Затоне запаслись продовольствием перед паводком

На складах магазинов в барнаульском микрорайоне Затон и поселке Ильича созданы запасы продовольственных товаров. Эти территории чаще всего в столице Алтайского края оказываются в зоне подтопления, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуацию с подготовкой к паводку руководители Барнаула обсудили на очередном заседании профильной муниципальной комиссии. О ситуации в сфере торговли рассказала заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Чмерева.

«По словам Натальи Чмеревой, запасы продовольственных товаров на складах магазинов микрорайона Затон и поселка Ильича по товарам длительного хранения постоянно имеются на пять-сем суток. Молоко, хлеб, колбасные изделия поставляются ежедневно в соответствии с заявками», - сообщает официальный сайт Барнаула.

Кроме того, отмечается, что двухнедельные запасы продуктов питания и товаров первой необходимости для населения, проживающего в местах возможного подтопления, предприятия торговли создадут до 15 апреля.

По данным начальника управления по делам ГОЧС Барнаула Владимира Драчева, подтопление поселка Ильича начинается при подъеме уровня воды в Оби выше отметки 600 см. В 2014 году вода поднялась до отметки 702 см. Тогда пострадало более 1,3 тыс. домов.

Фото: официальный сайт Барнаула