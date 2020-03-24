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Аудиорекламу на пешеходной улице в Барнауле сведут к минимуму

Главная Общество
Барнаул
14:53 24 Марта 2020
улица, реклама, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Еврозвук» изменит содержание аудиотрансляций на ул. Мало-Тобольской. Улица входит в состав туристско-рекреационного кластера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Руководство компании «Еврозвук», которая транслирует аудиорекламу на Мало-Тобольской, приняло во внимание мнение жителей города и совета по развитию туризма в Барнауле по поводу звукового оформления пешеходной улицы. Компания предложила разработать индивидуальное аудионаполнение для участка туристско-рекреационного кластера «Барнаул-горнозаводской город». Будут учтены пожелания барнаульцев, принявших участие в опросе, реклама будет сведена к минимуму», - говорится в сообщении официального сайта Барнаула.

Ранее недовольство обилием рекламы высказывали жители города. На официальной странице Барнаула в соцсети «ВКонтакте» был проведен опрос о том, каким должен быть здесь аудиофон. Как выяснилось, вариант «классическая музыка» устроил бы 25,9% опрошенных, «советская музыка» - 10,5%, популярная музыка – 9,2%. За трансляцию рекламы проголосовало только два человек.

По данным городских властей, новое звуковое оформление будет подготовлено в ближайшее время.

Фото: официальный сайт Барнаула

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