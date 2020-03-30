Коронавирус COVID-19 распространяется по Сибири

В регионах Сибири регистрируют новые случаи выявления у больных COVID-19. На карте распространения заболевания появился Алтайский край, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Диагноз был поставлен женщине, прибывшей из Доминиканской Республики. Она соблюдала режим самоизоляции у себя дома.

«В рамках лабораторного обследования на 10-й день с момента приезда в Россию у нее была выявлена новая коронавирусная инфекция. Результат подтвержден в установленном порядке в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск)», - проинформировал официальный сайт Алтайского края.

В его сообщении указывается, что женщина госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы №5 и находится в удовлетворительном состоянии.

В минувшие выходные зарегистрировано два аналогичных случая в Иркутской области. Здесь COVID-19 выявлен у женщины, вернувшейся из ОАЭ, а также у мужчины, побывавшего в Испании.

Третий случай отмечен в Томской области. Здесь заболевшим оказался мужчина, вернувшийся из США. Стоит отметить, что ранее в Томске выздоровел один из заболевших. В Новосибирской области число заболевших выросло до восьми. Коронавирус подтвержден у женщины, побывавшей в ОАЭ. По данным областного оперативного штаба, в Новосибирск она прилетела рейсом авиакомпании S7 №5786 из Дубая.

Фото: сайт правительства Иркутской области